Саркози пригрозил выходом Франции из Шенгенской зоны

Президент Франции Николя Саркози пригрозил выходом его страны из Шенгенской зоны безвизового режима, если члены этого соглашения не примут новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией, сообщает Радио свобода.

Выступая в воскресенье на предвыборном митинге в Париже, Саркози заявил, что система контроля за миграцией в Европе должна быть решительно реформирована. В противном случае, если он будет вновь избран президентом, Саркози готов приостановить членство Франции в Шенгенских соглашениях. Ранее Саркози пообещал вдвое сократить в ближайшие годы число иммигрантов в стране.

Тема иммиграции – одна из главных в ходе нынешней предвыборной кампании. По данным опросов, Саркози пока отстает от основного конкурента, кандидата социалистов Франсуа Олланда.

Выборы назначены на 22 апреля.

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