СБУ не нашла вины подозреваемых в покушении на Путина - дело рушится

{1-} У следователей СБУ пока не появилось оснований для предъявления арестованным за незаконный оборот взрывчатки уроженцу Чечни Руслану Мадаеву и гражданину Казахстана Илье Пьянзину обвинения в подготовке покушения на Владимира Путина.

Никаких других признательных показаний, кроме видеозаписи, показанной в эфире «Первого канала», у следствия до сих пор нет. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает «Коммерсантъ».

Источник издания, близкий к следствию, утверждает, что исследованные вещественные доказательства по делу не дают однозначного ответа на вопрос о целях арестованных Осмаева и Пьянзина. В частности, были изучены элементы взрывных устройств, найденных в квартире; ноутбук с различными видеозаписями и фотографиями; а также некоторые показания арестованных. Однако из этих показаний, данных не журналистам, а СБУ, выходит, что в Украине обвиняемые проходили лишь обучение по изготовлению взрывчатки из подручных материалов и совершали пробные взрывы.

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По словам источника, в памяти изъятого компьютера, в частности, зафиксировано «как преступники готовили взрывчатку из селитры, купленной в хозяйственном магазине». «Вместе с видео с кортежем Путина хранились фотографии нескольких крупных общественных зданий Одессы — например, дворца спорта. Но никакого теракта на территории Одессы не планировалось. Это было именно обучение,— рассказал сотрудник правоохранительной структуры, знакомый с материалами следствия.— Есть видео, когда они заложили взрывчатку в землю на глубину около метра и с ее помощью пытались разорвать мощную трубу. Но труба погнулась, а не лопнула. Этот взрыв мощностью в несколько килограммов тротила они, не особо таясь, совершили в одном из южных районов Одесской области».

Таким образом, украинское следствие склоняется к тому, что фигуранты громкого дела действительно собирались совершать взрывы в России, но скорее не с целью покушений на конкретных лиц, а для диверсий экономического характера. Например, атаковать газопровод или нефтепроводы.

Ранее «Главред» сообщал, что бойцы спецподразделения «Альфа» СБУ провели спецоперацию в Одессе. Группа контртеррора задержали уроженца Северного Кавказа Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке к крупному теракту.

Позже «Главред» со ссылкой на «Первый канал» России сообщил, СБУ и ФСБ удалось сорвать планы террористов, готовивших покушение на российского премьера Владимира Путина.

СБУ также подтвердила подготовку теракта против Путина, однако «Украинская правда» cо ссылкой на свои источники заявила, что террористы преследовали другую цель и российский премьер их не интересовал.

А источник в правоохранительных органах поведал, что отец Адама Осмаева, задержанного по подозрению в терроризме, Асланбек Осмаев освобожден из-под стражи. Следствие признало, что он не причастен к противоправным действиям, в которых подозревается его сын.

фото: vesti.ru

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