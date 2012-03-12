Дочь Тимошенко провела за решеткой трое суток

{1-} В честь 8 Марта находящейся в Качановской колонии экс-премьеру Юлии Тимошенко разрешили свидание с дочерью Евгенией, при этом Женя с 9-го по 11 марта жила в колонии. Мать Юлии Владимировны - Людмила Николаевна не приехала, хотя изначально планировалось и ее присутствие

Дочь и мать Тимошенко поселили вместе в «люксе». Всего же в колонии предусмотрено 9 комнат для длительных свиданий, из них две – улучшенной планировки, так называемые «люксы», о чем рассказал начальник колонии Иван Первушкин.

Тюремщик подробно рассказал о свидании Тимошенко с дочерью (ВИДЕО)

В номере имеется бытовая техника - микроволновка, электрочайник, холодильник и телевизор. При этом стоимость одного дня свидания обходится в 70 грн за койко-место. Два человека, два койко-места, значит 140 грн в сутки.

Также напомним, что первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин не исключил, что если Европейский суд примет решение в пользу Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, они могут выйти на свободу.

«Получим решение Европейского суда, будем его изучать и выполнять, – подчеркнул Кузьмин. - Выполнение – это обязанность государства. Есть установленные процедуры, и согласно этим процедурам по получении решения суда украинская власть будет принимать решение о его выполнении».

Однако на вопрос Би-би-си Украина, может ли идти речь о том, что Тимошенко и Луценко освободят, Кузьмин ответил: «Давайте мы дождемся решения, а затем об этом поговорим».

фото: tymosenko.ua

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