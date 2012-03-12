В Сирии за сутки погибли около 80 человек

{1-} По крайней мере, 78 человек погибли за воскресенье, 11 марта, в результате военных действий властей Сирии против оппозиционеров, сообщают оппозиционные координационные комитеты страны.

По информации оппозиционеров, не менее 45 человек погибли в Хомсе. В основном это женщины и дети, сообщает «Интерфакс-Украина».

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В воскресенье правительственные войска, по словам оппозиционеров, вели ожесточенные бои с повстанцами в провинции Идлиб и осуществляли обстрел ряда населенных пунктов.

Западные СМИ отмечают, что, по данным сирийской оппозиции, в целом за год в ходе беспорядков и боев в ирии погибли около 9 тыс. человек. Ранее оппозиционеры сообщали о 8,5 тыс. погибших.

Ранее «Главред» сообщал, что спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан считает, что остановить кровопролитие в Сирии трудно, но нужно надеяться, что это возможно.

фото: thirdage.com

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