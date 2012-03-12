В Кабмине решили усилить евроинтеграцию

{1-} В Кабинете министров Украины намерены создать новый государственный орган, ответственный за евроинтеграцию. Его руководитель уже определен, а механизм создания прорабатывается.

И хотя в Европе и в Украине позитивно оценили данную инициативу украинской власти, существенным препятствием для эффективной работы нового органа может стать усталость Евросоюза от Украины. Также реализации задуманного могут помешать кадровые и финансовые проблемы, вызванные отсутствием поддержки новых проектов со стороны Минфина, пишет Коммерсантъ Украина.

О планах относительно создания новой государственной структуры, курирующей европейскую интеграцию Украины, сообщили несколько источников в органах власти. По словам собеседников, уже определен ее будущий руководитель — Василий Филипчук, занимающий сегодня пост главы департамента политики и безопасности Министерства иностранных дел.

В правительстве необходимость формирования новой структуры лоббирует первый вице-премьер Валерий Хорошковский. Хорошковский и Филипчук знакомы давно, а в последнее время неофициально сотрудничали по вопросам информационной политики первого вице-премьера, утверждает один из собеседников.

Василий Филипчук в беседе с не стал комментировать информацию о возможности его перехода на новую должность, но подтвердил, что знает о планах создания нового координационного органа. Дипломат добавил, что он будет сформирован на базе существующего департамента европейской интеграции (ДЕИ) секретариата Кабинета министров.

"После назначения Валерия Хорошковского первым вице-премьером он инициировал увеличение штата департамента с 13 до 30 человек. Первый вице-премьер обратился к нам (в МИД.— ред.) с просьбой помочь в его укомплектовании, и этот процесс уже начался",— рассказал Филипчук. Изменение штатного расписания введено в действие постановлением Кабмина N143 от 27 февраля.

Расширение ДЕИ является лишь первым этапом реформы. "Валерий Хорошковский решил, что эта структура должна иметь не только технические функции, но и политический вес,— подчеркнул информированный собеседник.— Пока департамент будет работать в секретариате Кабмина, но через несколько месяцев будет поднят вопрос о создании отдельного органа в системе исполнительной власти. Численность штата там будет значительно больше".

Согласно одному из возможных вариантов, речь пойдет о создании Координационного бюро европейской интеграции и международного сотрудничества, которое курировало бы взаимодействие не только с Евросоюзом, но и с международными финансовыми организациями.

Эксперты неоднократно заявляли, что Киеву не хватает единой координационной структуры в сфере интеграции с ЕС. Это стало одной из причин провала Украины в пилотном рейтинге евроинтеграции стран Восточного партнерства, где она заняла третье место после Молдавии и Грузии.

"Если Украина создаст новый орган, это повысит баллы Киева. К тому же мы модифицировали рейтинг, и в 2012 году эта составляющая (координация взаимодействия с ЕС.— ред.) становится еще более весомой",— отметила руководитель проекта рейтинга, директор европейской программы фонда "Видродження" Ирина Солоненко.

В период премьерства Юлии Тимошенко в Кабмине уже существовало Координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции, но оно так и не стало влиятельным. В 2010 году новая власть в несколько раз сократила его штат, а затем и вовсе ликвидировала.

Бывший руководитель координационного бюро, партнер юридической компании IMG Partners Вадим Трюхан убежден, что, если Украина намерена придерживаться европейского вектора, альтернативы созданию полномочного координационного органа не существует. Его структурное подчинение может быть различным — в соседних с Украиной странах, получивших статус члена ЕС, практиковались варианты создания отдельных евроинтеграционных министерств (Румыния), спецорганов со статусом министерства (Польша) и подразделений в аппарате правительства (Словакия).

Необходимым условием успеха являются достаточные полномочия и финансирование этой структуры, уверен господин Трюхан. "Во всех странах Восточной Европы сотрудникам таких органов зарплата была повышена на 10-100%, что сделало работу в сфере евроинтеграции престижной. Нам этого так и не удалось добиться",— признался эксперт.

Источник, причастный к формированию ДЕИ, подтвердил, что одним из препятствий для завершения работ по созданию нового спецоргана являются проблемы с финансированием. "Министерство финансов ни с чем не соглашается, у них позиция простая: "денег нет"",— пожаловался чиновник.

По информации, Киев уведомил Брюссель о своих планах по созданию органа, пока — неофициально. "На данный момент мы не получили формального уведомления о названии, структуре или функциях возможного нового органа,— заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано.— Но в ЕС, безусловно, приветствуют шаги, направленные на улучшение координации сложной и амбициозной евроинтеграционной повестки дня в Украине". Стано добавил, что ЕС не навязывает Киеву ту или иную модель организации координационной структуры.

В МИДе между тем упрекают ЕС в том, что его руководство отстранилось от поддержки создания евроинтеграционного органа в Украине.

"ЕС уже давно не просит Киев на высоком уровне о создании координационного бюро. Похоже, им комфортно и без него — не нужно тратить время и усилия на предметную работу с украинскими властями и можно ограничиваться критикой",— рассказал украинский дипломат.

Вадим Трюхан также отметил недостаточную активность Евросоюза в этом вопросе. По его мнению, одной из причин нежелания Брюсселя искать новые пути сотрудничества с Киевом является общее разочарование Украиной в Европе. "Сегодня в ЕС настолько разуверились в возможности демократических перемен в Украине, что институциональные изменения становятся второстепенным вопросом",— считает эксперт.

Ранее Главред писал, что Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что европейская интеграция Украины должна происходить в первую очередь путем эффективного реформирования страны.

«Украина имеет свой путь. Он предусматривает, что Украина должна интегрироваться в ЕС через реформы. Мы понимаем, что только политические лозунги не разрешают проблему», - сказал глава украинского государства

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