Беларусь и Бахрейн названы врагами Интернета

12 марта 2012, 08:25

{1-} Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» назвали Беларусь и Бахрейн новыми «врагами интернета», говорится в докладе, опубликованном в понедельник, 12 марта, на сайте организации.

Также в списке «врагов интернета» числятся Мьянма, Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам. В список «врагов» вошли страны, власти которых, по мнению составителей доклада, наиболее жестко ограничивают свободу пользователей в Интернете сообщает РИА Новости.

Украина вошла в десятку стран с самым опасным интернетом

По мнению авторов доклада, жесткие действия в отношении свободы в интернете со стороны властей Сирии, где вот уже год не прекращаются антиправительственные протесты, лишь напротив, способствует активизации пользователей глобальной сети.

Помимо рейтинга «врагов интернета», правозащитники также составляют список «стран, которые находятся под надзором».

Рjссия стала одной из нескольких стран, которые попали в список в 2012 году. Составители списка отмечают, что в России широкое распространение получили кибератаки, направленные против ряда интернет-ресурсов. Также «Репортеры без границ» обратили внимание на серию арестов российских блоггеров и пользователей «всемирной паутины». Задержания, по мнению правозащитников, проводились с целью не допустить обсуждения тем, посвященных политической ситуации.

«Соседями» России по списку стали Австралия, Египет, Эритрея, Франция, Южная Корея, Шри-Ланка и другие. Новыми странами, попавшими в список в 2012 году, стали Индия и Казахстан.

В то же время «список стран, которые находятся под надзором» покинули Венесуэла и Ливия. В арабской стране, где в конце 2011 года прекратились вооруженные столкновения между сторонниками и противниками лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи, закончилась и эпоха цензуры. Накануне своей гибели Каддафи пытался еще более усилить контроль над интернетом, однако уровень цензуры существенно сократился после его свержения.

Ранее «Главред» сообщал, что ситуация со свободой слова в Украине в 2011 году немного улучшилась. Однако повышение рейтинга произошло за счет еще более резкого снижения показателей других стран, в частности африканских. Так, среди 179 стран мира в этом рейтинге Украина заняла 116-е место между Перу и Камбоджей. В 2010 году она оказалась на 131-м месте, а в 2009 была на 89-ой позиции.

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