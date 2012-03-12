Украина хочет без «Газпрома» модернизировать свою трубу

12 марта 2012, 08:42

{1-} Украина ищет возможность начать модернизацию своей газотранспортной системы (ГТС) без участия российского «Газпрома». Как стало известно, в конце февраля Минэнерго и «Нафтогаз» провели переговоры с немецкой AEG.

Генеральный директор немецкой корпорации AEG Industrial Engineering Генрих Оттерполь рассказал, что украинские власти обратились к его компании с предложением заняться модернизацией газокомпрессорных станций, пишет  Коммерсантъ Украина.

27 февраля Оттерполь встречался с министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко, представителями НАК «Нафтогаз Украины» и двух немецких банков, чтобы обсудить детали сделки. Глава немецкой корпорации отказался сообщить подробности встречи, сославшись на договоренность с украинским правительством не разглашать информацию о ходе переговоров.

В пресс-службе Минэнерго и «Нафтогаза» также не стали комментировать эту информацию. Однако, как объяснил источник в украинской монополии, в переговорах участвовали представители Deutsche Bank и Landesbank, предложившие профинансировать переоборудование компрессорных газоперекачивающих станций в том случае, если оно будет осуществляться компанией AEG. Речь идет о выделении кредита в размере 400 млн евро. В обоих банках ситуацию не комментируют.

В 1970-х годах AEG установила 183 компрессорных агрегата SC3002 и 57 агрегатов SC5002 в СССР на магистральном газопроводе «Союз», а также на газопроводе Уренгой—Помары—Ужгород, причем большую часть этого оборудования — на территории Украины. В 2011 году технические специалисты AEG провели тщательное обследование компрессорной станции «Тальное», станции «Бар» (на каждой — турбины по 10 МВт), а также электродвигателя и преобразователя на линии Уренгой—Ужгород (каждая турбина — по 25 МВт). На основании результатов проведенного осмотра AEG подготовила технико-коммерческое предложение по модернизации компрессорных станций магистрального газопровода «Союз» в рамках проекта модернизации и реконструкции украинской ГТС.

Речь идет о замене работающих на газе компрессорных станций их электрическими аналогами. Решение об этом было принято еще в 2010 году. Такая модернизация, по данным «Укртрансгаза», позволит экономить до $220-230 млн ежегодно.

Источник  в Минэнерго уточнил, что переговоры с AEG носят предварительный характер. «Нам все равно придется проводить тендер, в ходе которого мы выберем наилучшее предложение. Но поскольку совместный проект с AEG позволяет не только сменить оборудование, но и найти необходимое для этого финансирование, думаю, у немецкой стороны есть хорошие шансы на победу в тендере», — пояснил собеседник.

По его словам, сейчас главная проблема — отсутствие альтернативных источников финансирования, в том числе со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

«Пока мы не получили гарантий того, что эти финансовые институты выделят нам необходимые 400 млн евро», — говорит собеседник.

 Напомним, ранее в ЕБРР и ЕИБ заявляли о готовности выделить на модернизацию ГТС $308 млн.

Главный инвестстратег финансовой группы БКС Максим Шеин отмечает, что решение привлечь AEG и немецкие банки может повлиять на отношение к украинской ГТС в Европе. «Германия является одним из основных потребителей российского газа в Европе, и если финансовые институты этой страны будут инвестировать в реконструкцию украинской ГТС, им уже будет не все равно, каким образом газ попадет на их рынок», — говорит Шеин.

До сих пор Германия выступала за строительство Nord Stream и South Stream — газопроводов в обход Украины. Эксперт Института энергетических исследования Юрий Корольчук считает, что если удастся договориться с Германией о финансировании проекта и модернизации ГТС без участия «Газпрома», это улучшит позиции Киева на переговорах с Москвой относительно создания консорциума для управления украинской ГТС. «Фактически Украина покажет, что может решать проблемы финансирования и модернизации непосредственно с покупателями газа в Европе», — говорит Корольчук.

Ранее Главред  также сообщал, что «Газпром» подтвердил намерение исключить Украину из системы доставки российского газа в Европу. Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«После реализации всех запланированных «Газпромом» газотранспортных проектов: «Южный поток» с максимальной производительностью, «Северный поток» с дополнительными новыми нитками, учитывая уже имеющиеся в собственности компании транспортные мощности в Белоруссии и в Черном море, транзитное значение Украины для экспорта российского газа будет равно нулю», - заявил  Куприянов.

фото: bymedia.net

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