Защита Луценко не верит в справедливое решение суда

{1-} Адвокат Юрия Луценко Алексей Баганец сомневается в справедливом решении Апелляционного суда, в котором он оспорил приговор Печерского суда главе МВД.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, верит ли он, что апелляционный суд примет решение в пользу Луценко, пишет Коммерсантъ Украина.

"Конечно же, не верю. Потому что решения, принимаемые сегодня апелляционным судом по большинству дел, которые принято называть политически мотивированными, не дают такой надежды", - сказал он.

"Суд не поступает как судебная инстанция, которая должна быть независимой и неангажированной. Суд поддается влиянию извне и принимает, как по мне, незаконные решения", - добавил он.

"Как бывший прокурор я заявляю: приговор Печерского суда вынесен незаконно. Потому что он основывается на тех данных, которых в материалах дела нет. Я уже не говорю о требованиях Конституции и закона. Лично у меня нет большой веры в справедливое решение апелляционного суда, хотя для положительного решения есть все юридические основания", - заявил адвокат.

По его словам, трудно прогнозировать, сколько времени может занять рассмотрение жалоб защиты.

"Они (судьи апелляционного суда) могут просто проверить доводы моей апелляции и, к примеру, отменить решение Печерского суда, направив дело на новое судебное рассмотрение. Могут изучить жалобу и отказать в ее удовлетворении, тем самым подтвердив приговор. А могут и отменить приговор, провести судебное следствие и принять решение как суд первой инстанции", - сказал он.

"Если они будут руководствоваться законом, то, я считаю, что другого выхода из этой ситуации, кроме отмены приговора Печерского суда, у них нет. Теоретически они могут дать Юрию Луценко и условный срок", - добавил Баганец.

По его словам, в жалобе они "опровергли целые фрагменты из приговора Луценко, ссылаясь на конкретные требования закона".

Ранее Главред писал, что Алексей Баганец заявил о том, что защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко подала в Апелляционный суд Киева апелляцию на приговор суда по делу своего подзащитного.

«Мы сегодня уже внесли апелляцию. На 90 страницах разгромили полностью тот приговор, который вынесен судебной коллегой во главе с судьей Сергеем Вовком. И сегодня вручили эту апелляцию Печерскому суду. В 14:30 мы ее вручили Печерскому районному суду», - сообщил Баганец.

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