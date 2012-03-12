В Украину едет Президент Туркменистана - первый раз за 10 лет

{1-} 12-14 марта 2012 года состоится государственный визит в Украину Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Как подчеркнул глава АП Сергей Левочкин, этот визит станет первым после десятилетнего перерыва посещением лидером Туркменистана нашего государства.

Ожидается, что результаты визита будут способствовать интенсификации и углублению взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Туркменистаном, в частности в торгово-экономической, промышленной, строительной и других сферах, сообщает пресс-служба главы государства.

Левочкин обратил внимание на то, что по итогам переговоров планируется подписание Президентами совместного украинско-туркменского коммюнике, в котором будут отображены основные договоренности по активизации сотрудничества на конкретных направлениях взаимовыгодного двустороннего взаимодействия.

В рамках визита предполагается подписание ряда двусторонних документов: Межгосударственной программы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Туркменистаном на 2012-2015 годы; межправительственных и межведомственных соглашений, направленных на расширение украинско-туркменского сотрудничества, в частности в области науки и технологий, здравоохранения, спорта, правительственной связи, межрегионального взаимодействия.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011 году Янукович посетил Туркмению и встретился с Бердымухамедовым «с глазу на глаз». Президенты поговорили об экономике, гуманитарной сфере, топливно-энергетическом комплексе, образовании.

фото: president.gov.ua

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