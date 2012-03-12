Бывший госсекретарь США назвал Путина патриотом

12 марта 2012, 09:13

{1-} Российский премьер Владимир Путин не настроен против Запада, просто он патриот России, неожиданно похвалил новоизбранного российского президента бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Я не думаю, что Путин настроен антизападно. Прежде всего, он - российский патриот, который чувствует себя униженным тем, что происходило в России в 1990-е годы», - сказал дипломат в интервью американскому телеканалу CNN.

Киссинджер занимал пост госсекретаря США в администрации двух американских президентов - Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Путин встречался с Киссинджером около 20 раз. В последний раз политики виделись в январе 2012 года.

Путин возмущен поведением НАТО

{2-} Киссинджер напомнил, что когда он только познакомился с Путиным, тот всячески демонстрировал стремление к стратегическому партнерству с США. По мнению бывшего госсекретаря США, Путин чрезвычайно чувствительно относится к тому, что он считает вмешательством во внутренние дела России. Российский лидер проявляет настороженную реакцию в отношении стремления США поддерживать политических оппонентов Путина, цитирует Киссинджера РБК.

Ранее «Главред» сообщал, что Путин в одной из своих недавних статей («Россия и меняющийся мир»), которые он обнародовал в качестве предвыборной программы в нескольких российских изданиях, подчеркнул, что  Россия практически всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику и выразил свое возмущение поведением НАТО и США.

Фото: НТВ, Россия 1

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