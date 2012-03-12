У Азарова решили по-новому кредитовать предпринимателей

{1-} Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для микрокредитования субъектов малого предпринимательства. Соответствующее постановление принято на заседании правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Цель постановления - создание условий для обеспечения оптимальной и открытой процедуры использования бюджетных средств, предусмотренных в государственном бюджете для микрокредитования субъектов малого предпринимательства.

Согласно новой редакции указанного Порядка микрокредиты субъектам малого предпринимательства будут предоставляться Украинским фондом поддержки предпринимательства для производства, переработки и сбыта произведенной ими продукции, приобретения техники, оборудования, новейших технологий, строительства и реконструкции производственных помещений.

Ранее Главред также сообщал, что Президент Виктор Янукович заявил о том, что с мая текущего года украинцы смогут взять кредиты по госпрограмме на покупку жилья под 2-3% годовых в гривне сроком на 10-15 лет.

«С мая начнет работать государственная ипотека – программа кредитования под жилое строительства. Стоимость кредитов для людей будет составлять не более чем 2-3%. Остальное компенсирует банкам государство. Сроки таких кредитов будут рассчитаны на 10-15 лет», - сказал Янукович.

По словам главы государства, реализация этой программы позволит загрузить строительные компании, создать новые рабочие места, повысить объем производства отечественных строительных материалов, повысить спрос на украинскую металлопродукцию

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