Отпущенные шпионы остались в Британии

Ученый Игорь Сутягин и бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, обменянные вместе с двумя другими бывшими российскими заключенными на «русских шпионов», остались в Британии, сообщается со ссылкой на представителя американского руководства. Таким образом, вечером в пятницу в Вашингтон прибыли только Александр Запорожский и Геннадий Василенко, передает Вести. Ранее сообщалось, что самолет американской авиакомпании, на борту которого находились четверо помилованных российских заключенных, совершил посадку в Британии. Тогда его покинули двое мужчин, личности которых были неизвестны.