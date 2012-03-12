Правительству Азарова исполнилось два года

12 марта 2012, 09:45

{1-} Вчера  исполнилось два года правительству Николая Азарова.  11 марта 2010 года Верховная Рада поддержала его кандидатуру на должность премьера. В этот же день назначили министров и вице-премьеров. За прошедшее время правительство уже пережило две большие чистки.

С самого начала правительство Азарова обозначилось несколькими рекордами. Учитывая, что министерских портфелей оказалось 21, этот Кабмин стал самым большим в Европе. Еще одно сомнительное достижение - это отсутствие женщин на руководящих постах. Ситуация изменилась лишь несколько недель назад, когда на пост главы Минздрава пришла Раиса Богатырева.

Подводя итоги двух лет работы, эксперты считают, что история нынешнего Кабмина была едва ли не самой насыщенной, если сравнивать с предшественниками. Слишком высокую планку поставил с самого начала перед министрами Президент, требуя выполнения всех заявленных реформ. Одну из них, кстати, и принесло в жертву правительство.

После голосования в Раде Николая Азарова первыми поздравляли будущие вице-премьеры и министры, пишет Комсомольская правда в Украине.

Первое "кадротрясение" в Кабмине, собственно, и стало следствием одной из задач реформ - административной. Ее первый этап прошел в ночь на 10 декабря 2010-го: президент почти вполовину сократил количество должностей, убрав "лишних" министров и вице-премьеров, а "нужным" - расширив полномочия. Сейчас, например, в правительстве осталось всего четыре вице-премьера и 12 министров.

Проводились и "точечные" изменения. Так, первым кандидатом на вылет стал "гуманитарный" вице-премьер Владимир Семиноженко - президент уволил его еще 2 июня 2010-го, а должность гуманитария потом и вовсе упразднили - за ненадобностью.

Но больше всего не везло министрам здравоохранения. За два года в ведомстве сменили четверых руководителей, что, впрочем, не отразилось на "качестве" отечественной медицины.

"У разных министров были непохожие взгляды на преобразования. Кроме того, это министерство ближе всего к людям. Потому что они ежедневно идут в больницы, покупают лекарства - и убеждаются, что ситуация в этой сфере ужасающая", - считает политолог Вадим Карасев.

А вот министрам образования и науки, культуры, энергетики и углепрома, аграрной политики и продовольствия повезло куда больше. Как ни требовали, к примеру, студенты, недовольные политикой Дмитрия Табачника, его отставки, он по-прежнему на своем месте.

Кроме того, в списке неприкасаемых - главы министерств юстиции и иностранных дел. По словам Владимира Бондаренко, Александр Лавринович и Константин Грищенко сохраняют должности из-за личной приближенности к президенту.

"Тот же Лавринович на протяжении многих лет ведет юридические дела Виктора Януковича. А Грищенко пользуется его личным доверием, он является карьерным дипломатом, и поэтому его кандидатура до сих пор многих устраивает", - считает эксперт.

До недавнего времени относительно стабильными в нынешнем Кабмине эксперты считали и вице-премьерские должности. Но после "перевода" Андрея Клюева в РНБО ситуация поменялась. Теперь пессимисты гадают, кто из оставшихся "вице" сможет стать преемником, а оптимисты утверждают, что изменений до осени министрам ждать не стоит.

По словам директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Балы, нынешний - предкризисный - период работы Кабмина осложняется предстоящими выборами. Именно их проведение станет "экзаменом" для правительства, и от того, насколько успешным будет их проведение и обеспечение, зависит судьба Николая Азарова на должности премьера.

Средняя продолжительность работы украинского правительства - 1,5 года. Так, долгожителем стал Кабмин, который возглавлял Валерий Пустовойтенко, - два года и пять месяцев. А вот меньше всего руководила министрами Юлия Тимошенко. Ее отправили в отставку в 2005 спустя восемь месяцев после начала работы. Правда, потом она снова вернулась более чем на два года.

Ранее Главред  также сообщал, что премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что правительство справиться с поставленными Президентом Виктором Януковичем в среду задачами.

"Безусловно, нам предстоит огромная работа, Виктор Федорович, но я убежден, что с теми задачами, которые Вы поставили, правительство справится", - сказал Азаров.

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