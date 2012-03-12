Украина модернизировала очередную партию самолётов для Индии

Украина завершила модернизацию пяти самолетов Ан-32 и передала их военно-воздушным силам Индии.

ГП "Завод 410 ГА" в рамках контракта с Индией отремонтировало третью партию военно-транспортных самолетов для индийских ВВС. "В рамках модернизации на индийской авиатехнике установлено современное оборудование украинского и зарубежного производства", - заявил генеральный директор ГП "Завод 410 ГА" Сергей Подреза, сообщает РБК-Украина.

По его словам, следующая партия самолетов для модернизации уже находится на заводе и условия контракта выполняются в срок и в полном объеме. Гендиректор завода выразил уверенность в том, что модернизированные самолеты прослужат в Индии не менее 25 лет.

Напомним, 15 июня 2009 г. на ежегодном авиасалоне в Ле Бурже был подписан контракт между Украиной и Индией, который предусматривает ремонт и модернизацию в течение 5 лет и 4 месяцев 105 самолетов Ан-32 для ВВС Индии. Стоимость контракта составляет более 450 млн долл.

Отметим, 19 сентября 2011 г. Украина уже передала индийским ВВС пять модернизированных самолетов Ан-32.

Ранее Главред сообщал, что контракт на модернизацию Ан-32 индийских ВВС стал вторым по объему в истории украинского военно-технического сотрудничества в независимой Украине, после подписанного в 1996 году контракта на 650 млн долл. на поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан.

фото: militaryrussia.ru

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