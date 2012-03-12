В Минздраве рассказали, как питаться украинцам

{1-} Здоровая диета предполагает соблюдение трех главных правил. Во-первых, человек должен ежедневно потреблять с едой столько энергии, сколько тратит благодаря физической активности. Во-вторых, рацион должен быть сбалансированным и необходимо есть самые полезные продукты. В-третьих, прием пищи должен приносить удовольствие.

Об этом рассказал главный диетолог Минздрава Олег Швец, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

"Если ваш вес стабильный, он вас устраивает, то все хорошо, если же ваш вес избыточный, вы должны уменьшить количество употребляемой пищи и увеличить физическую активность. К сожалению, других чудес, других секретов избавиться от лишнего веса безопасным путем на сегодняшний день не существует", - заявил Швец.

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Диетолог посоветовал украинцам придерживаться правила "здоровой тарелки", обязательно включая в рацион фрукты, овощи, злачные культуры, белковые продукты (в которых должно быть много морской рыбы) и молочные продукты.

В свою очередь главный дерматолог Минздрава Александр Литус напомнил о том, как женщины могут сохранять молодость и свежесть кожи, волос и ногтей. По его словам, ориентироваться нужно все на то же полноценное питание, отсутствие вредных привычек и правильный уход за кожей (в зависимости от погоды и типа кожи).

Ранее Главред также сообщал, что начало весны принесло украинцам и новые цены на продукты. На сегодняшний день продуктовая корзина стала весить аж на 6 грн больше, чем неделю назад. Еженедельные наблюдения за ценами на продукты в одном и том же супермаркете показали, что в этот раз подорожали бананы, апельсины и белокочанная капуста. Одновременно в цене немного снизились майонез и картофель.

фото: news-ua.com

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