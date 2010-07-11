Северокорейские СМИ посоветовали Японии «следить за языком»

Северокорейская газета «Нодон синмун» поместила в субботнем номере комментарий, в котором осудила премьер-министра Японии Наото Кана за то, что тот «судачит» вокруг крушения корвета «Чхонан», передает агентство «Синьхуа», передает Вести. В комментарии газета посоветовала японскому правительству следить за собственными словами и поступками и проявлять сдержанность. В комментарии говорится, что «пустые рассуждения» премьер-министра на самом деле несут опасность для японского народа. КНДР и Япония - соседние страны, и если ситуация на Корейском полуострове осложнится, то безопасность Японии также может подвергнуться угрозе, считает издание. «Однако Япония действует как раз наоборот: распространяет слухи о военной опасности со стороны КНДР, вместе с США продвигает систему противоракетной обороны и укрепляет американскую военную базу в Японии», - говорится в заметке. В заключении статьи издание подчеркивает: если японская администрация будет и далее вослед США проводить антисеверокорейские интриги, то ее ждут плохие последствия.