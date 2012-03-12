В Украине подорожали услуги почты и телефонная связь

{1-} В Украине тарифы на услуги почты и связи для предприятий, учреждений, организаций за февраль 2012 года выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Тарифы на услуги почты и местную телефонную связь выросли на 10,1% и 13,3% соответственно. Индексы тарифов на междугородную, международную и мобильную связь не изменились.

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Ранее Главред также сообщал, что в Украине с 1 марта в среднем на 7,8% повысились тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения.

Такое решение 10 февраля приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулироввание в сфере коммунальных услуг.

Согласно решению, Нацкомуслуг повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей

Также с 1 марта в Украине подорожала электроэнергия для промышленности. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики, утвердила новые розничные тарифы для энергоснабжающих компаний на электроэнергию на март 2012 года. Теперь тарифы для потребителей 1-го класса напряжения с 1 марта составят 72,62 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), для потребителей 2-го класса напряжения – 93,02 коп. за 1 кВт-ч (без НДС).

фото:uzhgorod.net.ua

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