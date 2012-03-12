Суд не нашел оснований для пересмотра дела Ходорковского

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Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова считает, что оснований для пересмотра приговора в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона Лебедева нет, эта тема закрыта.

Об этом она заявила в интервью журналу «Итоги». комментируя недавнее поручение президента Дмитрия Медведева Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность обвинительных приговоров в отношении 32 человек, в том числе Ходорковского, Лебедева и экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, получившего в 2007 году пожизненный срок.

В ответ на замечание журналистов, что у государства выиграть сложно, в том числе и по громким делам, судья напомнила: «30 января Мосгорсуд отказал по надзорной жалобе в пересмотре приговора Хамовнического суда от 27 декабря 2010 года». «Думаю, тема закрыта...», – резюмировала Егорова.

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Напомним, сообщение о том, что Медведев распорядился, чтобы Генпрокуратура проверила до 1 апреля вынесенные ранее приговоры, было опубликовано на сайте Кремля на следующий день после президентских выборов, 5 марта. Эксперты сразу же заговорили, что пересмотром дела Ходорковского власти пытаются притушить протестную активность оппозиции.

Уже 6 марта Верховный суд РФ начал работу по поручению президента, истребовав из суда первой инстанции материалы второго уголовного дела против Ходорковского и Лебедева, по которому в декабре 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил фигурантов к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании выручки. Как известно, Мосгорсуд 24 мая прошлого года снизил осужденным срок наказания на один год.

Как ранее писал Главред, с учетом приговора от 2005 года по первому делу ЮКОСа срок наказания Ходорковского и Лебедева истекает в 2016 году. В настоящее время Ходорковский отбывает наказание в колонии города Сегежа в Карелии, Лебедев находится в исправительном учреждении города Вельск Архангельской области.

В декабре 2011 года Президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал пересмотреть второе дело ЮКОСа, в котором эксперты выявили «фундаментальные нарушения».

Комментируя доклад Совета, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ранее отмечала, что экспертное заключение о деле ЮКОСа не может быть принято во внимание и не влечет пересмотра решений в порядке надзора, поскольку «Совет является лишь консультативным органом и исходящие от него документы не обладают какой-либо юридической силой, носят исключительно рекомендательный характер».

фото: Итоги

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