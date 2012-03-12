Либеральная партия обжалует ликвидацию райсоветов в Киеве

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Либеральная партия Украины обратится в Конституционный Суд Украины с представлением о незаконности ликвидации районных советов в городе Киеве.

Как сообщает пресс-служба ЛПУ, соответствующее решение было принято на заседании Президиума Либеральной партии, на котором было рассмотрено обращение конференции Киевской городской организации ЛПУ о соблюдении прав местных общин в столице.

Председатель Либеральной партии Украины Пётр Цыганко назвал ликвидацию районных советов в Киеве примером «избирательного правосудия». «Власть должна была продемонстрировать последовательность и ликвидировать районные советы в Донецке, Луганске и Днепропетровске, население которых суммарно меньше столичного», – считает лидер ЛПУ.

«Статьи 7, 140, 142 и 143 Конституции Украины гарантируют общинам право на местное самоуправление. Решение городских властей Киева нарушило конституционные права граждан и должно быть пересмотрено», – подчеркнул политик.

При этом П. Цыганко отметил, что «обещанного улучшения качества и эффективности управления столицей киевляне не почувствовали. Неубранные от снега улицы, плохая работа общественного транспорта стали главными приметами прошедшей зимы. Обращения граждан в разрекламированный колл-центр безрезультатны, бюрократическая структура шлёт отписки, а не помогает решать проблемы людей».

По информации пресс-службы, на состоявшейся накануне отчётно-выборной конференции КГО ЛПУ делегаты от всех районов столицы высказались за восстановление районных советов. В обращении городской организации ЛПУ, в частности, указывается на «ошибочность решения о ликвидации райсоветов» и допущенные при этом «нарушения прав и свобод общины каждого отдельного района».

Справка. Либеральная партия Украины основана 12 сентября 1991 года. ЛПУ насчитывает 32 тыс. членов, работающих в 423 городских и районных ячейках во всех областях Украины, АР Крым, городах Киеве и Севастополе.