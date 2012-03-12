Клюев рассказал, кто возглавит штаб Партии регионов на выборах

{1-} Должность главы предвыборного штаба Партии регионов может занять глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов или вице-премьер Сергей Тигипко.

Об этом в интервью "Инвест-газете" заявил секретарь СНБО Андрей Клюев, который занимал эту должность на выборах в 2004 году.

"Возможно, Александр Ефремов. Если Сергей Тигипко объединится с ПР, возможно и он. Они оба уже имеют опыт в этом вопросе", — отметил Клюев.

Секретарь СНБО подчеркнул, что не будет заниматься предвыборной кампанией партии ни в какой форме, пишет "Дело".

"Это несовместимо с моей нынешней должностью секретаря СНБО. Если я решу баллотироваться в парламент, то возьму отпуск для участия в избирательной кампании", — сказал он.

При этом Клюев добавил, что совсем недавно начал работу в СНБО и ему интересно ей заниматься, интереснее даже, чем на предыдущей должности в Кабинете министров.

Как известно, в конце 2011 года Партия регионов назначила главой избирательного штаба на парламентских выборах Клюева, который в то время занимал должность первого вице-премьера.

14 февраля 2012 года президент Виктор Янукович назначил Клюева секретарем СНБО и позднее исключил возможность того, что он будет руководить предвыборным штабом партии.

Ранее Главред писал, что секретарь СНБО Андрей Клюев не будет формальным руководителем избирательного штаба Партии регионов, однако фактически кампанией все равно руководить будет он. Эту информацию сообщили источники в Администрации Президента и в окружении секретаря СНБО.

Слухи о том, что Клюев отстранен от избирательной кампании ПР, основываются на неверно истрактованных словах Президента, говорит источник в окружении Клюева.

«Да, формально руководителем штаба будет кто-то другой. Но деньги будут у Клюева, решения будет принимать он (конечно, советуясь с Президентом), и ответственность за результат будет нести он», — объясняет источник.

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