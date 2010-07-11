Правящая партия ЮАР осудила картину, изображающую вскрытие трупа Нельсона Манд

Правящая партия ЮАР осудила картину, изображающую Нельсона Манделу мертвым, передает Utro.ru. Полотно находится в одном из торговых центров Йоханнесбурга. На картине изображен процесс вскрытия тела Манделы, вокруг которого стоят высокопоставленные политики страны. Автор картины отвергает критику, заявляя, что в его произведении заключен иной смысл. «Нельсон Мандела – великий человек. Но он всего лишь человек. Будущая кончина Манделы – то, с чем придется столкнуться и каждому, и нации в целом», - заявил художник. Известно, что тема смерти бывшего президента – табу в ЮАР, и апеллирование к ней считается крайне неуважительным.