Нового омбудсмена назначат 15 марта - Литвин

{1-} Верховная Рада (ВР) в четверг, 15 марта, назначит нового уполномоченного по правам человека. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер ВР Владимир Литвин.

"На текущей пленарной неделе предлагается 96 вопросов, часть из них - переходные... Комитеты предлагают определиться относительно включения новых проектов законов. В среду 14 вопросов, два относительно ратификации... В среду в 15:00 у нас пройдут парламентские слушания относительно образования в сельской местности", - сказал он.

Литвин поручил сформировать "список участников на парламентских слушаниях, чтобы у нас они не превратились на предвыборную риторику о том, что у нас все плохо", передаёт РБК-Украина.

Спикер отметил: "В четверг планируется рассмотреть кадровые вопросы. В том числе относительно назначения уполномоченного по правам человека. Профильный комитет ВР уже рассмотрел этот вопрос. И теперь парламент в режиме тайного голосования должен определиться. Также мы рассмотрим традиционный вопрос о назначении судей".

Ранее Главред писал, что комитет Верховной Рады по правам человека поддержал кандидатуру Евгения Захарова на должность омбудсмена.

Об этом сообщила действующий уполномоченный по правам человека Нина Карпачева, По ее словам, 6 марта состоялось заседание парламентского комитета по правам человека, и он поддержал кандидатуру Захарова.

В то же время, по информации Карпачевой, кандидатуру правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Валерии Лутковской, которая также претендует на этот пост, профильный парламентский комитет не поддержал, поскольку, по мнению большинства членов комитета, она не имеет опыта правозащитной деятельности.

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