В Европарламенте уверены, что украинская власть должна опасаться СМИ

{1-} «Власть должна побаиваться СМИ». Об этом заявил президент Европарламента Мартин Шульц во время встречи с делегацией НСЖУ в Брюсселе.

Как сообщили в Союзе, по приглашению Совета Европы с 5 по 11 марта делегация Национального союза журналистов во главе с секретарем НСЖУ Олегом Наливайко находилась в Страсбурге и Брюсселе с рабочим визитом, информирует УНИАН.

Во время визита делегация НСЖУ встретилась с президентом Европарламента Шульцем, еврокомиссаром по вопросам расширения Штефаном Фюле, членом Европарламента Мареком Сивцем, секретарем Венецианской комиссии Томасом Маркертом, генеральным секретарем Международной федерации журналистов Бентом Коста, генеральным секретарем Европейской федерации журналистов Стефаном Пирсом.

Члены делегации НСЖУ ознакомились с работой Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского суда, Группы государств Совета Европы против коррупции (Греко), посетили Брюссельский пресс-клуб.

Как отметил Шульц во время встречи с делегацией НСЖУ, «Власть должна побаиваться СМИ. В тот момент, когда журналисты побаиваются власти, - демократия в опасности. Если вы можете гарантировать полную свободу СМИ в вашей стране и это будет понятно для нас – это хороший шаг для Украины».

Наливайко считает, «что в ходе визита делегации удалось не только ознакомить европейских высокопоставленных должностных лиц с ситуацией со свободой слова в Украине, но и установить прямые коммуникативные контакты между НСЖУ и евроинститутами».

фото: euronews.net

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