В Британии пациент защищает врача, разрешившего применить эвтаназию (ВИДЕО)

{1-}

Высокий суд Лондона рассматривает иск 58-летнего Тони Никлинсона, который добивается судебного постановления о том, что врач, разрешивший лишить его жизни по его просьбе, не может быть обвинен в убийстве.

Никлинсон полностью парализован в результате инсульта, перенесенного в 2005 году, однако его рассудок полностью сохранился. Он желает, чтобы его умертвили в законном порядке, сообщает Би-би-си.

Министерство юстиции возражает против его иска, утверждая, что подобное постановление суда будет противоречить существующим законам и может быть принято только парламентом.

В случае удовлетворения этого иска будет создан прецедент, который полностью изменит отношение к эвтаназиции в Британии.

Как ранее писал Главред, 1 марта в Голландии открылась выездная служба эвтаназии. За первые 3 дня работы служба получила около 60 заявок, что намного превышает и возможности, и ожидания службы.

В настоящее время служба располагает шестью бригадами врачей. По словам директора организации, если количество заявок будет расти и дальше, в апреле будут созданы дополнительные выездные бригады.

Медицинские бригады выезжают к пациентам, которым лечащие врачи ранее отказали в эвтаназии. Эвтаназия осуществляется либо посредством смертельной инъекции, либо при помощи таблеток.

Самоубийство при содействии врача было легализовано в Нидерландах в 2002 году. Право на него имеют лица, страдающие неизлечимыми заболеваниями, сопряженными с сильной болью. Решившиеся на самоубийство больные обязаны ясно заявить о своем желании умереть.

С 1 марта в Нидерландах можно вызывать специальную команду во главе с профессиональным доктором, которая будет делать эвтаназию на дому. Услугами этой клиники будут пользоваться больные, врачи которых отказались лишить жизни своих пациентов.

фото: 1tv.ru

Новости по теме:

В Нидерландах появились мобильные спецкоманды по эвтаназии

Швейцарцы выступили за активную эвтаназию

Федеральный суд ФРГ узаконил эвтаназию

Более трети украинцев поддерживают эвтаназию