Тигипко или Азаров расскажут депутатам, как выполняется бюджет

{1-}В пятницу 16 марта Верховная Рада Украины (ВР) заслушает членов Кабинета министров Украины о выполнении Государственного бюджета на 2012 года. Об этом в ходе согласительного совета заявил спикер ВР Владимир Литвин

"Мы ранее определились, что заслушаем в пятницу о выполнении бюджета...думаю, что позиция наша не поменялась. Поэтому нужно определиться, кого мы будем слушать в пятницу. Это будет или вице-премьер Сергей Тигипко или премьер-министр Николай Азаров", - заявил он.

По словам Литвина, Кабмин также должен предоставить информацию относительно намерений пересмотра бюджета на 2012 год в части повышения социальных стандартов, передаёт РБК-Украина.

Ранее Главред писал, что Владимир Литвин также заявил, что Верховная Рада (ВР) в четверг, 15 марта, назначит нового уполномоченного по правам человека.

"На текущей пленарной неделе предлагается 96 вопросов, часть из них - переходные... Комитеты предлагают определиться относительно включения новых проектов законов. В среду 14 вопросов, два относительно ратификации... В среду в 15:00 у нас пройдут парламентские слушания относительно образования в сельской местности", - сказал он.

Новости по теме:

Правительству Азарова исполнилось два года

Тигипко: Вкладчикам Сбербанка будут выплачивать деньги несколько месяцев

В Минздраве рассказали, как питаться украинцам

Тигипко подсчитал, сколько в Украине платят зарплат в конвертах