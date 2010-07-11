В Минске за организацию секс-туризма осужден гражданин Турции

Гражданин Турции, который организовывал секс-туры в Минск, приговорен к семи годам тюремного заключения, сообщает БелТА. Мужчина, связанный с одной из туристических фирм, был задержан в Минске в декабре 2009 года. Он организовывал для прибывающих в Беларусь туристов программу, в которую входили услуги проституток, передает Utro.ru. Встречи с девушками легкого поведения проходили на съемных квартирах, а также в номерах дорогих гостиниц. Цена для заказчиков составляла, как правило, около $150 в час. Турецкий гражданин получал $50-80 «комиссионных». Большую часть его клиентов составляли туристы из Турции. В пятницу минский суд признал мужчину виновным в совершении преступления, которое классифицируется УК страны как «Использование занятий проституцией или создание условий для занятий проституцией». Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный может обжаловать приговор в течение 10 дней.