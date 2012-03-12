Жена Луценко подала ещё одну жалобу на приговор суда

{1-} Жена Юрия Луценко подала в понедельник апелляцию на приговор Печерского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба Народной самообороны.

"В своей жалобе Ирина Луценко обращает больше внимание не на юридические тонкости вынесенного приговора, а на характеристику своего подзащитного как личности и на состояние здоровья Юрия Луценко", - говорится в сообщении.

К жалобе Ирина Луценко присоединила копии всех выводов медицинских комиссий МОЗ, которые осматривали Луценко на протяжении его пребывания в Лукьяновском СИЗО.

Как известно, летом врачи констатировали у бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко цирроз печени и многочисленные язвы.

Ранее Главред писал, что Алексей Баганец заявил о том, что защита экс-министра внутренних дел Юрия Луценко подала в Апелляционный суд Киева апелляцию на приговор суда по делу своего подзащитного.

«Мы сегодня уже внесли апелляцию. На 90 страницах разгромили полностью тот приговор, который вынесен судебной коллегой во главе с судьей Сергеем Вовком. И сегодня вручили эту апелляцию Печерскому суду. В 14:30 мы ее вручили Печерскому районному суду», - сообщил Баганец.

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