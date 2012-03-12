За войну в Сирии Обаме общают импичмент

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В Палату представителей США внесен проект резолюции, в которой указывается, что начало президентом войны без одобрения Конгресса будет основанием для импичмента.

Текст проекта резолюции, внесенного конгрессменом-республиканцем Уолтером Джонсом, размещен на сайте Палаты.

Бывший конгрессмен Том Танкредо пояснил, что действия Джонса связаны с возможностью начала Соединенными Штатами военной операции в Сирии. Непосредственным поводом для внесения резолюции стало заявление министра обороны Леона Панетты, из которого следовало, что Барак Обама не станет обращаться к Конгрессу за разрешением провести военную операцию в Сирии, сообщает Lenta.ru.

Следует заметить, что администрация Обамы не заявляла о намерении провести подобную кампанию. Более того, госсекретарь Хиллари Клинтон отмечала, что внешнее вмешательство не предотвратит гражданской войны в Сирии, а, возможно, ускорит ее начало.

Вопрос о полномочиях президента в случае военных действий обсуждается в США постоянно. Импичментом за проведение операции в Ливии без одобрения Конгресса Обаме уже угрожал конгрессмен Деннис Кусинич, однако поддержки в Конгресе позиция Кусинича не нашла. Обама не стал запрашивать одобрения Конгресса для операции в Ливии, а только направил конгрессменам письмо, в котором говорилось о важности происходящего.

Как ранее писал Главред, спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан выступил против любого военного вмешательства в дела Сирии.

Он заявил, что такие меры способны лишь усложнить ситуацию.

Выступая перед поездкой в Сирию, Кофи Аннан подчеркнул, что ситуация в этой стране может быть разрешена только дипломатическими методами.

Он также призвал сирийские оппозицию и правительство выработать решение, отвечающее чаяниям сирийского народа.

Справка: В соответствии с Резолюцией о военных полномочиях, принятой Конгрессом в 1973 году, операция за рубежом не может продолжаться без одобрения Конгресса более 60 дней (еще 30 дней дается на вывод войск). Сторонники ограничения полномочий президента также ссылаются на американскую конституцию, которая наделяет правом объявления войны Конгресс, а не президента.

Американские президенты и в прошлом игнорировали Резолюцию о военных полномочиях. Они проводили военные операции без одобрения Конгресса, что не влекло за собой импичмента. Так, в 1986 году Рональд Рейган, не спрашивая одобрения Конгресса, распорядился нанести авиаудары по Ливии, а Билл Клинтон в 1999 году санкционировал воздушные атаки против Сербии.

фото: forumdaily.com

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