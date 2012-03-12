Депутаты рассмотрят рекомендации ПАСЕ по Тимошенко и Луценко

{1-} Председатель Верховной Рады Владимир Литвин поддерживает предложение руководителя фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрея Кожемякина рассмотреть на этой неделе вопрос о реализации рекомендаций и требований Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я думаю, Верховная Рада поддержит этот вопрос. Завтра можно включить в повестку дня, а в среду рассмотреть. Я не вижу проблем", - сказал Литвин в ходе заседания согласительного совета руководителей фракций и комитетов, передаёт Интерфакс – Украина.

Руководитель фракции "БЮТ-Батькивщина" Кожемякин в ходе заседания согласительного совета вновь заявил, что фракция настаивает на включении проекта постановления о мероприятиях по реализации рекомендаций и требований ПАСЕ в повестку дня сессии и рассмотреть данный вопрос.

Председатель Верховной Рады также заметил, что необходимо договориться, чтобы оппозиционные фракции не блокировали работу парламента, как это было в предыдущую пленарную неделю. "В процессе диалога всегда можно договориться", - отметил ВЛитвин.

Ранее «Главред» сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может потребовать от Виктора Януковича амнистировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы позволить им принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

В ходе слушаний по украинскому вопросу в четверг, 26 января, на голосование будет поставлена поправка докладчиков ПАСЕ по Украине.

В документе говорится, что «Ассамблея просит Президента Украины использовать все правовые инструменты, которые имеются в его распоряжении, чтобы освободить бывших членов правительства и дать им возможность конкурировать на предстоящих парламентских выборах».

Всего, по информации источника, в зал будет вынесено 15 поправок к резолюции.

фото: 2kapital.com

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