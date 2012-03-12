Для выполнения обещаний Януковича нужно срочно менять бюджет - ПР

{1-} Изменения в государственный бюджет на 2012 год в части выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича нужно внести до мая. Об этом в ходе согласительного совета Верховной Рады заявил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов.

"Нам необходимо будет оперативно вносить изменения в бюджет, в том числе учитывая новые социальные инициативы Президента... Также нужно будет подготовить целый пакет законодательных инициатив, ведь некоторые требования Президента должны заработать уже с мая... Поэтому вносить эти изменения нужно будет в ближайшее время", - сказал он.

Также Ефремов считает, что "в эту пятницу было бы целесообразно заслушать не просто Сергея Тигипко, но и министра финансов, премьер-министра... И мы поддерживаем комплексный отчет всего правительства. По некоторым вопросам ответит премьер-министр, по другим - министр финансов, министр соцполитики", передаёт РБК-Украина.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млн вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

"Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам", - сказал глава государства.

Также Президент поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

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