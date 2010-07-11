Террористы, арестованные в Норвегии, возможно, связаны с китайскими уйгурами?

Один из членов преступной группы, готовившей теракт в Норвегии, является этническим уйгуром, пишет газета New York Post. Таким образом, исламские террористы, арестованные в четверг, могут иметь непосредственное отношение к уйгурским радикалам из Китая, передает Вести. Если эта информация подтвердится, это будет означать, что международные радикальные группировки находят взаимодействие выгодным, считает ряд экспертов. «Это значит, что идеология «Аль-Каиды» становится все более близкой региональным радикальным организациям. И появляется больше возможностей для организации терактов по всему миру», - заявили в управлении по борьбе с терроризмом США.