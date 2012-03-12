Украинские чиновники воруют почти 50 миллиардов в год

{1-} От 40% до 50% всех средств, направляемых на госзакупки, уходят в карманы тех, кто получил эти возможности. Об этом заявил экс-министр экономики Украины профессор Владимир Лановой.

"В нашем бюджете 100 млрд.грн. идет на различного рода так называемые государственные закупки. И мы с вами знаем: 40%-50% денег уходит в карманы тех, кто получил эти возможности", - сказал он в воскресенье в эфире 5 канала.

Читайте по теме: Хитрые госзакупки: кто и как осваивает миллиарды из бюджета?

В качестве примера экономист сравнил удельный вес госзакупок в бюджете Украины и Германии.

"Для сравнения скажу - у нас в бюджете госзакупки - 8%-9% ВВП. В Германии - 1%. Поэтому там нет мошенничества, краж, взяточничества, коррупции, злоупотреблений и желания попасть во власть для того, чтобы увеличить свои доходы", - отметил Лановой, , передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Ранее Главред писал, что Харьковское метро заказало «золотые» таблички по цене метра жилья.

КП «Харьковский метрополитен» в рамках подготовки к Евро-2012 заключил соглашение с на изготовление 465 информационных табличек стоимостью 2,41 млн грн, что составляет более 5 тыс. грн за каждую из них.

Таблички должны быть поставлены ООО «Компания «Статус Практика» до мая во исполнение требования УЕФА о том, что в метро все наименования должны быть на украинском и английском языках.

Новости по теме:

Киев закупил троллейбусов на 300 миллионов

Полтавские депутаты потратят на поездки в шикарных авто почти миллион

Уборка одного этажа в Центризбиркоме стоит почти 150 тысяч в месяц

На подготовку к Евро-2012 во Львове незаконно потрачено более 12 миллионов