Ходорковский написал о брезгливом отвращении к стукачам

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Экс-глава Юкоса Михаил Ходорковский рад, что Россия – не США или Германия и что доносчиков здесь презирают.

О своем опыте общения с тюремными «стукачами» Ходорковский рассказал в очередной статье цикла «Тюремные люди» для журнала The New Times.

Ходорковский описал официального стукача из своего лагеря – некого Аркадия Бондаря. «Высокий молодой парень с широкой улыбкой на симпатичном лице. Подойдет к каждому новичку, потерянно сидящему на своей койке в адаптационном отряде. Затеет разговор о жизни, о деле, приведшем в зону…Только очень наивный человек поддержит беседу. Но поговорить хочется, и наивных – много», – рассказывает автор.

«Аркадий – «официальный» стукач, работает дневальным в оперативном отделе. То есть формально отвечает за чистоту и порядок в помещении. Однако на самом деле он занимается совсем другим. Он – «раскрутчик», то есть пытается выведать у вновь прибывших сведения о каких-либо преступлениях или сообщниках, которые сиделец утаил во время следствия», – пишет Ходорковский.

Но основным «бизнесом» стукача является выведывание наличия у зэков запретных предметов. «Денежная купюра, игральные карты, свитер, утаенные во время обыска, превратятся для доверчивого обладателя в 15 суток карцера, а для Аркадия – в блок сигарет или разрешение носить запрещенный плеер, – рассказывает Ходорковский. – Мешать ему рискованно: во время следующего планового обыска можешь неожиданно обнаружить те самые карты уже в своем бауле».

По словам экс-главы Юкоса, с ним стукач предпочел не связываться. Впрочем, были и исключения. Ходорковский вспоминает такой разговор:

– Борисыч, как пишется слово «дискредитирует «? (спрашивает Ходорковского приятель Аркадия)

– Зачем тебе?

– Бондарь спрашивает.

– Бондарь, подойди... Зачем?

– Опера попросили.

– Что попросили?

– Написать, что вы дискредитируете администрацию. А я слова не знаю

«Стукачество для русского человека – дело предельно аморальное, – пишет Ходорковский. – Мы не немцы и не американцы, у которых «сообщить властям» – святое. У нас стукачи загубили миллионы невинных жизней... Мы все понимаем: иногда сообщить об увиденном нужно для нашей общей безопасности, иногда – для того, чтобы восторжествовала справедливость... Но донести ради подачки – хуже, чем украсть», – пишет Ходорковский.

«Брезгливое презрение окружающих – вот награда стукачу в России» – резюмирует он.

Как ранее писал Главред, цикл статей о «тюремных людях» Ходорковский начал публиковать летом 2011 года, после переезда в карельскую ИК номер 7 в Сегеже.

Однажды он поведал историю о харакири – арестованный предпочел стать инвалидом, вместо того чтобы взять на себя вину за ограбление старушки.

В другой раз – рассказал о судьбе молодого человека, которого «палочная система «превратила в «педофила». Едва отметивший совершеннолетие юноша влюбился в девушку на несколько лет младше себя. Влюбленные решили жить вместе и дожидаться времени, когда закон позволит им пожениться. Но, несмотря на все заверения несовершеннолетней «невесты» и свидетельства семьи, парня обвинили в совращении малолетних и посадили на шесть лет.

Также Ходорковский поведал о трагической судьбе еще двух заключенных. Одного из них, посаженного в СИЗО за кражу из магазина бутылки дорогого вина, забили до смерти охранники. Второго, некоторое время сидевшего в одной камере с Ходорковским и оказавшегося в тюрьме за крупное банковское мошенничество, безвинно обвинили в смерти погибшего.

Пишет он и о людях, стоящих по другую сторону решетки. Тюремщики, по мнению Ходорковского, забрали себе традиционно уголовную функцию «смотрящего». Охранники, по словам заключенного, убеждают зэков, что те – не люди, и профессионально отбивают почки.

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