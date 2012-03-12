Дочь Тимошенко рассказала, как мать держится в колонии

{1-} Трехдневное свидание экс-премьера Юлии Тимошенко, которая содержится в Качановской исправительной колонии в Харькове, с дочерью Евгенией закончилось.

Тимошенко покинула территорию колонии в понедельник около 9.40, передаёт Интерфакс – Украина.

Ее встречали около 20 сторонников Юлии Тимошенко, украсившие забор колонии портретами экс-премьера. Собравшиеся подарили Евгении Тимошенко цветы и спросили, как прошло свидание. "Хорошо. Пообщались… Мама - ничего, держится. Сейчас настроение получше", - ответила Тимошенко.

Она подтвердила, что в воскресенье экс-премьера посетила уполномоченный по правам человека Нина Карпачева. "Была Карпачева. Поддержала маму тоже", - сказала Тимошенко.

Ранее Главред писал, что в честь 8 Марта находящейся в Качановской колонии экс-премьеру Юлии Тимошенко разрешили свидание с дочерью Евгенией, при этом Женя с 9-го по 11 марта жила в колонии. Мать Юлии Владимировны - Людмила Николаевна не приехала, хотя изначально планировалось и ее присутствие

Дочь и мать Тимошенко поселили вместе в «люксе». Всего же в колонии предусмотрено 9 комнат для длительных свиданий, из них две – улучшенной планировки, так называемые «люксы», о чем рассказал начальник колонии Иван Первушкин.

фото: tymoshenko.ua

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