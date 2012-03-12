У Януковича рассказали, сколько есть денег на выполнение его обещаний

На обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича без учета программы ипотечного кредитования по предварительным оценкам Министерства финансов есть порядка 10-11 млрд грн. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила первый заместитель главы Администрации президента Украины Ирина Акимова.

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"На сегодняшний день по предварительным оценкам министерства финансов уже есть порядка 10-11 млрд грн. Эти средства обеспечены за счет превышения плановых поступлений НДС и налога на прибыль", - сообщила Акимова.

"На обеспечение социальных инициатив Президента без программы ипотечного кредитования потребуется порядка 16 млрд грн", - напомнила Акимова.

Она отметила, средства будут аккумулироваться исключительно за счет увеличения доходной части бюджета, передаёт РБК-Украина.

Также по ее словам, предполагается выручить порядка 0,5 млрд грн в течение полугода от ввода налога на богатство. Около 5-5,5 млрд грн может принести либерализация рынка полезных ископаемых. Кроме того в правительстве разрабатываются инициативы по детенизации зарплат.

Ранее Главред писал, что Президент Виктор Янукович поручил правительству обеспечить выплату в июне-декабре 2012 года 6 млн вкладчикам Сбербанка бывшего СССР компенсации по обесцененным вкладам в размере до 1 тыс. грн.

"Государство должно заниматься возвращением долгов своим гражданам", - сказал глава государства.

Также Президент поручил провести поэтапный пересчет пенсий, а с 1 мая текущего года пересмотреть размер пенсий 9 миллионам пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2008 года, чтобы размер выплат вырос минимум на 100 грн в месяц.

Янукович также выступил с инициативой увеличить выплату за выслугу лет военнослужащим на 165 грн в месяц, а также повысить на 30-50% размер выплат 1 млн участников войны.

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