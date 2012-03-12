Хорватия вновь отменяет визы для украинцев

{1-} С 1 апреля по 31 октября 2012 года правительство Хорватии вновь отменит визовый режим для граждан Украины, Азербайджана, Казахстана и России. Теперь украинцы, которые имеют загранпаспорта, смогут въезжать на территорию Хорватии без виз на срок до 90 дней в течение полугода с даты первого въезда, а также осуществлять транзитный проезд через ее территорию.

«Решение об отмене визового режима для граждан этих стран принято на период летнего туристического сезона», — говорится в публикации хорватской газеты Vecepnji List.

Однако в связи с введением Хорватией обязательного страхования для иностранцев, для поездки необходимо иметь международный полис медицинского страхования. Граждане Украины, осуществляющие путешествие наземным транспортом, в случае отсутствия у них действующих многоразовых шенгенских виз должны оформить перед поездкой в Хорватию двух- или многоразовые визы для транзитного пересечения территории Венгрии или других иностранных стран.

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Премьер-министр Хорватии Зоран Миланович на заседании правительства выразил удивление по поводу того, что Хорватия отменяет визовый режим для граждан Украины, Азербайджана, Казахстана и России только на период туристического сезона, сообщают хорватские СМИ.

«Собственно, почему уже несколько лет Хорватия играет с этими странами в игру «тепло-холодно», в игру «лето-зима», относительно визового режима? На основании каких критериев вводим и отменяем визовый режим? На основании каких критериев граждане какой-то страны полгода опасны, а полгода — нет?» — задал вопросы Миланович, обращаясь к министру иностранных и европейских дел Весне Пушич.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011-м году накануне курортного сезона Хорватия уже отменяла визы для украинских граждан на период с 1 апреля по 31 октября.

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