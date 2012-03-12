Главу избирательного штаба Партии регионов назначат 17 марта

{1-}Партия регионов примет решение о назначении главы избирательного штаба на съезде партии, который должен пройти 17 марта. Об этом на брифинге после согласительного совета заявил глава ПР Александр Ефремов.

"Решение о том, кто будет возглавлять наш избирательный штаб еще не принято. Ранее нашим принципиальным решением было то, что Андрей Петрович Клюев (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины) должен возглавить этот штаб, но учитывая, что статус Андрея Петровича Клюева изменился и он не может одновременно быть главой избирательного штаба, думаю, что здесь возникают вопросы. Поэтому вопрос об избрании главы избирательного штаба будет решен на предстоящем съезде ПР 17 числа (марта). Это будет объединительный съезд... И там мы определим кто будет возглавлять штаб, какой будет избирательная компания и избирательная структура", - сказал Ефремов.

Ранее Главред писал, что секретарь СНБО Андрей Клюев должность главы предвыборного штаба Партии регионов может занять глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов или вице-премьер Сергей Тигипко.

"Возможно, Александр Ефремов. Если Сергей Тигипко объединится с ПР, возможно и он. Они оба уже имеют опыт в этом вопросе", — отметил Клюев.

Секретарь СНБО подчеркнул, что не будет заниматься предвыборной кампанией партии ни в какой форме.

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