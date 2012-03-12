Сирия согласилась принять план ЛАГ и России по урегулированию

{1-}

Сирийское руководство согласилось с предложением России и Лиги арабских государств (ЛАГ) по мирному урегулированию продолжающегося кризиса в этой стране.

Посол Сирии в Москве Риад Хаддад заявил, что у официального Дамаска нет возражений относительно плана, состоящего из пяти пунктов, сообщает РИА Новости.

«Мы согласны прекратить насилие и готовы к диалогу для решения проблем без предварительных условий», – сказал дипломат

Напомним, план, одобренный представителями ЛАГ и России в Каире 10 марта, предусматривает прекращение насилия всеми конфликтующими сторонами, создание механизма мониторинга, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи во все регионы страны, невмешательство в дела Сирии извне и поддержку миссии бывшего генсека ООН Кофи Аннана в Сирии.

Как ранее писал Главред, бывший генеральный секретарь ООН в настоящее время является специальным представителем ООН и ЛАГ по урегулированию сирийского кризиса. 10-11 марта он провел переговоры с сирийским руководством, включая президента Башара Асада.

Напомним, за год противостояния властей и оппозиции в Сирии были убиты свыше 7500 человек. В последние дни вооруженное противостояние набирает обороты на севере страны в провинции Идлиб. До этого войска штурмом взяли город Хомс – один из оплотов оппозиции.

фото: kursiv.kz

Новости по теме:

Кофи Аннан считает, что остановить кровопролитие в Сирии трудно, но возможно

Экс-генсек ООН выступил против военного вмешательства в Сирии

США призвали Россию и Китай повлиять на президента Сирии