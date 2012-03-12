Акимова рассказала, какую инфляцию вызовут инициативы Януковича

{1-} Уровень инфляционного давления, связанный с социальными инициативами Президента Виктора Януковича, не превысит 1,5%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

"По расчетам НБУ и Министерства финансов уровень инфляционного давления, именно связанный с этими выплатами, не может превысить 1-1,5 п.п. Это предварительные расчеты, но они выглядят достаточно убедительно. Вопрос в другом, не спровоцирует ли подобного рода политика инфляционные ожидания. И вот, если бы этот пакет был представлен в отрыве от всего остального, от прошлых шагов по повышению социальных стандартов, - тогда эффект инфляционных ожиданий, мог бы быть достаточно сильным", - сказала Акимова.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день причин говорить о том, что инфляционные ожидания от этого пакета будут активно расти нет. Оценка 1-1,5 п.п. вполне реалистичная, передаёт РБК-Украина.

Ранее Главред писал, что первый заместитель главы Администрации президента Украины Ирина Акимова заявила о том, что на обеспечение выполнения социальных инициатив Президента Виктора Януковича без учета программы ипотечного кредитования по предварительным оценкам Министерства финансов есть порядка 10-11 млрд грн.

"На сегодняшний день по предварительным оценкам министерства финансов уже есть порядка 10-11 млрд грн. Эти средства обеспечены за счет превышения плановых поступлений НДС и налога на прибыль", - сообщила Акимова.

"На обеспечение социальных инициатив Президента без программы ипотечного кредитования потребуется порядка 16 млрд грн", - напомнила Акимова.

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