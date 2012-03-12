Западные СМИ рассказали, чем президентство Путина грозит Украине

{1-} В переговорах с Москвой позиции у Киева как никогда слабы. Без поддержки Брюсселя Президент Виктор Янукович не сможет противостоять давлению Владимира Путина, пишет в своем блоге журналист Financial Times Роман Олеарчик.

Сегодняшняя хрупкость экономики Украины заставляет гаранта снова обращаться к Москве с просьбой снизить цену на газ до европейской — 250 долл. за 1000 кубометров (сейчас Киев платит 416 долл.). Данную цифру Украина определила, вычтя из цены для Западной Европы транспортные издержки и скидку 100 долл., которую получила в обмен на продление базирования Черноморского флота в Севастополе. Однако Москва остается непреклонной, заявляя, что цена будет пересмотрена, когда Киев войдет в Таможенный союз (несовместимый с европейской интеграцией) и уступит контроль над стратегической газотранспортной системой, по которой Россия качает газ для Европы. Если Киев не согласится, то Москва построит свою собственную систему «Южный поток» в обход украинской.

Угроза для Украины: как сдержать Путина

Раздражение Янукович вызывает сейчас не только у Москвы, но после недавно прогремевших на весь мир политических преследований, теперь и у Брюсселя. Последний ждет от Украины рыночных реформ энергосистемы и только тогда окажет финподдержку. МВФ приостановил транши по программе на 15,6 млн долл., поскольку Украина не подняла внутренние цены на газ. Киев остро нуждается в поддержке со стороны Брюсселя в непростых переговорах с Москвой. Но ЕС заодно с Москвой в отношении «Южного потока». Украина же видит в этом проекте угрозу, как своим интересам, так и европейским.

У ЕС свои проблемы, Вашингтон занят президентскими выборами. Януковичу остается повернуться в сторону Путина. Но российский новоиспеченный президент, скорей всего, усилит давление на Януковича и не будет торопиться заключать сделку: его устраивает цена, по которой Украина платит за газ. У Путина все козыри — время, деньги, власть. Достойно выйти из создавшегося положения у Януковича очень мало шансов, пишет Роман Олеарчик.

Ранее «Главред» сообщал, что Украина намерена импортировать газ не только из России, но и из Евросоюза. Это позволит снизить цену импортного газа на отечественном рынке, поэтому рассматривается вариант реверсного использования части газовой трубы.

фото: president.gov.ua

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