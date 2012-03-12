Янукович не проведет отдельной встречи с оппозицией

{1-} Завтра, 13 марта, на 14:30 запланирована встреча Президента Украины Виктора Януковича с председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, его заместителями и лидерами парламентских фракций, в частности и оппозиционных. Соответствующие приглашения были разосланы Администрацией Президента сегодня, передает пресс-служба Президента.

Во время разговора будет обсуждаться пакет вопросов, в том числе те, которые были затронуты в обращении к главе государства от руководителей парламентских фракций БЮТ-Батькивщина Андрея Кожемякина и НУ-НС Николая Мартыненко от 21 февраля 2012 года.

Ранее Главред также сообщал, что оппозиционные силы настаивают на публичной встрече с президентом Виктором Януковичем без привлечения провластных фракций, говорится в совместном заявлении лидеров фракций "НУ-НС" Николая Мартыненко и Андрея Кожемякина "БЮТ-Батькивщина".

"После наших публичных обращений пресс-служба президента сообщила о его намерении провести встречу вначале следующей недели. Однако президентская администрация решила изменить формат и "заговорить", нивелировать острые и неприятные для Януковича вопросы. А это - уничтожение демократии, политические преследования, невыполнение резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, социально-экономические провалы власти", - заявили оппозиционеры.

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