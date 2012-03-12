Новая версия убийства бен Ладена: его сдала ревнивая жена

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Усаму бен Ладена сдала американской разведке старшая из пяти его жен Харийя Сабер.

Об этом заявил бригадный генерал пакистанской армии в отставке Шукат Кадир спустя девять месяцев после уничтожения «террориста номер один», сообщает The Daily Mail.

Все это время Кадир занимался расследованием обстоятельств гибели бен Ладена: анализировал интервью офицеров разведки и агентов секретных служб, записи протоколов допросов младшей из жен бен Ладена, Амаль Ахмед Абдель-Фатахэль аль-Садах. Ему также удалось посетить недавно уничтоженное поместье главаря Аль-Каиды в пакистанском Абботабаде, где тот провел последние дни своей жизни.

Как утверждает отставной военный, Харийю Сабер подослала Аль-Каида, остро нуждавшаяся в деньгах и рассчитывавшая на $25 млн, назначенных за голову бен Ладена.

В начале 2011 года разменявшая шестой десяток Харийя, которая после терактов 11 сентября до 2008 года содержалась под домашним арестом в Иране и потеряла связь с мужем, с которым жила в 1980-е годы, прибыла в убежище бен Ладена в Абботабаде.

По словам исследователя, после ее приезда гармония отношений в доме бен Ладена была нарушена. Харийя поссорила жен, до этого живших в мире. Кроме того, старшая жена все время ревновала террориста к самой младшей из жен – аль-Садах, которую бен Ладенпредпочитал остальным.

Утверждают, что однажды Харийя загадочно улыбнулась и сказала: «Мне осталось исполнить только один долг в отношении моего мужа». Это породило истерику среди отпрысков бен Ладена, однако сам Усама якобы сказал, что «обязанность жены – облегчить боль и страдания мужа».

Как бы то ни было, никаких доказательств предательства Харийи нет. Ее имя не упоминается в отчетах американских и пакистанских спецслужб. По официальной версии, бен Ладена выследили через одного из его курьеров.

В то же время, жены главаря Аль-Каиды во время задержания пакистанскими спецслужбами обвиняли в предательстве младшую жену аль-Садах. Именно она, по мнению двух старших жен, либо выдала американским спецслужбам место, где они с мужем прятались, либо вела себя неосторожно, что позволило им проследить за ней до дома. Спорят женщины и о том, кто из них пытался защитить мужа. По официальной версии, именно младшая бросилась на спецназовцев, получив пулевое ранение в ногу. Но старшие жены утверждают, что это они прикрывали Усаму бен Ладена своими телами.

Как ранее писал Главред, трем вдовам Усамы бен Ладена предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы с Пакистаном и незаконном проживании на территории этой страны.

Женщины были взяты под стражу в мае прошлого года, после того, как в результате спецоперации был убит лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен.

фото: crescentshift.wordpress.com

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