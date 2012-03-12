Дипломаты Северной и Южной Кореи устроили драку в ООН

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Во время заседания Совета по правам человека ООН дипломат из КНДР подрался с депутатами южнокорейского парламента.

Стычка между представителями враждующих стран произошла во время обсуждения ситуации в Северной Корее, сообщает Интерфакс-Украина.

После того, как специальный докладчик ООН по КНДР Марзуки Дарусман зачитал свой доклад об ухудшении ситуации в Северной Корее, на заседании выступили представители КНДР, ЕС и Японии. После этих выступлений дипломат от Северной Кореи собрался покинуть совещание, но вскоре после этого устроил потасовку с депутатами южнокорейского парламента. Для того, чтобы разнять дипломатов, пришлось прибегнуть к помощи сотрудников службы охраны ООН.

Как ранее писал Главред, 4 марта на центральной площади Пхеньяна состоялся очередной грандиозный митинг, на котором бойцы армии КНДР, заявили, что «ждут приказа, чтобы смести с южнокорейской земли группу предателей, осуществляющих политику конфронтации в отношении соотечественников. Корейский полуостров «оказался на грани войны» из-за проходящих там американо-южнокорейских маневров «Ки ризолв» и «Фоул игл», а также действий властей Южной Кореи, «оскорбляющих честь лидеров КНДР». По его данным, перестали действовать все заключенные ранее между Севером и Югом соглашения с целью прекращения противоборства на основе принципа взаимного уважения идеологии и социальной системы.

фото: belvpo.com

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