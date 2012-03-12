Дочь Тимошенко вышла из колонии с огромным баулом (ФОТО)

Утром 12 марта дочь находящейся в Качановской колонии экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения, после того как провела трое суток с матерью, вышла за пределы колонии с огромной сумкой.

Евгения находилась в колонии с с 9-го по 11 марта. Дочь и мать Тимошенко поселили вместе в «люксе». Всего же в колонии предусмотрено 9 комнат для длительных свиданий, из них две – улучшенной планировки, так называемые «люксы», о чем рассказал начальник колонии Иван Первушкин.

Тюремщик подробно рассказал о свидании Тимошенко с дочерью (ВИДЕО)

В номере имеется бытовая техника - микроволновка, электрочайник, холодильник и телевизор. При этом стоимость одного дня свидания обходится в 70 грн за койко-место. За два человека придется выложить 140 грн в сутки.

Также напомним, что мать Юлии Владимировны - Людмила Николаевна не приехала, хотя изначально планировалось и ее присутствие.

фото: tsn.ua

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