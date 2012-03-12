Президенту Франции пришлось извиняться, а его сын остался без iPad'а

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Сотрудница полиции, дежурившая у Елисейского дворца, подала жалобу на 15-летнего Луи Саркози, сына президента Франции Николя Саркози, который забросал женщину помидорами и бильярдными шарами.

Как выяснилось, таким образом младший сын французского лидера и его приятель развлекались, сообщает L'Express.

Скандальный инцидент произошел на прошлой неделе. После выяснения всех обстоятельств президенту Саркози пришлось лично встретился с объектом нападения и принести ей извинения за недостойное поведение своего отпрыска.

На своей странице в Twitter Саркози-старший написал, что накажет сына, «лишив его в будущем учебном году нового iPad'а».

Как подчеркивают журналисты, хулиганский поступок сына президента пришелся на крайне непростой период для его отца, который намерен добиваться переизбрания в ходе президентских выборов, первый тур которых пройдет 22 апреля.

Судя по опросам общественного мнения, Саркози уступает своему главному оппоненту, кандидату от социалистов Франсуа Олланду.

Как ранее писал Главред, Саркози уже объявил, что в случае поражения на выборах он намерен уйти из политики.

Напомним, недавно объектом внимания СМИ стал старший сын Саркози – Пьер, которого в конце января его экстренно госпитализировали в Одессе с пищевым отравлением, а затем срочно вывезли на родину спецрейсом, прилетевшим из Парижа.

Справка: Всего у нынешнего президента Саркози есть трое сыновей от предыдущих браков: Пьер и Жан от первого брака с Мари-Доминик Кюльоли и Луи от второго - с Сесилией Сиганер-Альбенис. В октябре прошлого года Николя Саркози стал отцом в четвертый раз - его третья жена Карла Бруни-Саркози родила ему дочь.

фото: fr.globedia.com

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