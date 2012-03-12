В России конфисковали 32 тонны украинского сыра

{1-} В России продолжают изымать из продажи сыр украинских производителей, которым 7 февраля был запрещен импорт на территорию РФ.

Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, передает «Интерфакс».

Роспотребнадзор готов направить своих специалистов в Украину для инспекции предприятий, которые собираются поставлять сыр на российский рынок.

«При наличии официального согласия и гарантий мы готовы отправить туда бригаду специалистов для ревизии этих предприятий, чтобы принять решение о возможности допуска», - заявил Онищенко.

«Мы были готовы поехать и на этой неделе», - подчеркнул он, но, по его словам, Украина не подтвердила готовность принять инспекцию Роспотребнадзора.

Онищенко подчеркнул, что в России из торговых сетей продолжают изымать украинский сыр, который запрещен к обороту из-за несоответствия российскому техническому регламенту на молоко.

«Всего на территории России приостановлена реализация 32 тонн сыра. Исследования продолжаются», - сообщил он.

Ранее Онищенко заявлял, что еще около 120 тонн украинского сыра задержано на границе и не допущено в РФ.

Напомним, как сообщал «Главред», 7 февраля Россия ввела запрет на ввоз сыров некоторых украинских производителей.

27 февраля Онищенко заявил, что Украина более чем наполовину сократила поставки сыра в Россию из-за претензий к качеству продукции со стороны санитарной службы РФ.

3 марта глава Роспотребнадзора отметил, что российские эксперты завершили этап документарной проверки ряда украинских предприятий, поставлявших сырную продукцию в РФ.

Онищенко сообщил, что его ведомство уведомило украинскую сторону о готовности проверить на месте соответствие украинской продукции российским требованиям.

фото: dp.ru

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