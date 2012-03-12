Жириновский извинился перед Пугачевой: она как-никак женщина

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Экс-кандидат в президенты России Владимир Жириновский решил извиниться перед Аллой Пугачевой, которую публично оскорбил в прямом эфире в ходе предвыборных дебатов.

«Я не беру слова обратно, но с некоторыми высказываниями в адрес Пугачевой я, пожалуй, переборщил, признаю! Она все-таки женщина, как никак... Так что извините, Алла Борисовна!» – процитировала неожиданное заявление Владимира Вольфовича его пресс-служба.

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Как сообщает Экспресс-газета, Пугачева пока молчит и извинений скандалиста принимать не торопится.

Напомним, как ранее писал Главред, 28 февраля в ходе дебатов на ток-шоу Жириновский обвинил Пугачеву и всех артистов в целом в продажности, и сообщил, что, в отличии от «певички» Пугачевой «не женился пять раз».

В ответ Алла Борисовна назвала его «позором нашей страны».

На следующий день Жириновский усугубил ситуацию еще больше.

«Не собираюсь я извиняться! – кричал политик уже вы прямом эфире радио. – Пугачева – отвратительная женщина! Я ее презираю!»

фото: 39.ru

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