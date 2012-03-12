Евродепутаты призвали Платини заняться вопросом Тимошеко

{1-} Президента УЕФА Мишеля Платини просят поднять вопросы заключения Юлии Тимошенко во время разговоров с украинской властью.

Об этом говорится в письме к Платини, которое подписали вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас, депутат Европарламента Елмар Брок, депутат-спикер Союза 90/Зеленых Виола фон Крамон, президент "Eurasian Transition Group" Михаель Лаубш, бывший министр иностранных дел Германии Маркус Мекель, депутат Европарламента от ЕНП Чарльз Теннок.

Подписанты данного письма глубоко обеспокоены текущей политической и судебной ситуацией в Украине, передаёт Украинская правда.

"Без преувеличения, у нас сложилось впечатление, что власть Украины попробует использовать это событие (Евро-2012) для собственной пиар-кампании, в то время, как оппоненты президента находятся за решеткой, а критически-настроенные СМИ не могут работать согласно международным стандартам", - сказано в письме.

"Вы, возможно, слышали, что некоторые менеджеры успешных европейских футбольных команд уже объявили, что они будут бойкотировать украинскую часть Евро-2012, не поедут в эту страну и даже не будут смотреть игры по телевидению", - отмечают авторы.

Они просят Платини не закрывать глаза на то, что происходит в Украине.

"Пожалуйста, поднимайте вопрос политических преследований и несправедливости публично, говорите об этом с чиновниками и властью Украины", - отметили авторы письма.

Ранее «Главред» сообщал, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может потребовать от Виктора Януковича амнистировать Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, чтобы позволить им принимать участие в парламентских выборах 2012 года.

В ходе слушаний по украинскому вопросу в четверг, 26 января, на голосование будет поставлена поправка докладчиков ПАСЕ по Украине.

В документе говорится, что «Ассамблея просит Президента Украины использовать все правовые инструменты, которые имеются в его распоряжении, чтобы освободить бывших членов правительства и дать им возможность конкурировать на предстоящих парламентских выборах».

Всего, по информации источника, в зал будет вынесено 15 поправок к резолюции.

фото: president.gov.ua

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