У Януковича рассказали, кто получит дешевые кредиты на жилье

{1-} Государственная поддержка при покупке ипотечного жилья под низкую процентную ставку будет касаться тех людей, которые не могут самостоятельно купить недвижимость.

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова, передает «Ukranews».

«Инициатива, безусловно, должна быть адресной, и в первую очередь касаться людей наиболее социально не защищенных. Это в основном касается и молодежи в том числе, и других людей, независимо от их возраста, которые нуждаются в жилье, которые не могут сами заплатить достаточно высокую цену», – объяснила она.

Акимова добавила, что на данный момент Министерство финансов и Национальный банк продолжают работу над определением критериев отбора для участия в этой программе, а также количества необходимого жилья.

Она спрогнозировала, что в 2012 году на компенсацию процентной ставки по ипотечным кредитам будет выделено не более 1 млрд гривен.

«Я думаю, что на этот год вряд ли можно говорить о сумме превышающей 1 млрд гривен», – заявила она.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Виктор Янукович заявил, что по программе ипотечного кредитования на строительство жилья с мая 2012 года начнется выдача кредитов сроком на 10-15 лет со ставкой 2-3% годовых.

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