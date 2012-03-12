В Судане прошли новые столкновения: сотни погибших и пропавших без вести

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По меньшей мере 100 человек были убиты и сотни пропали без вести после возобновления столкновений на этнической почве в Южном Судане.

Еще по меньшей мере 200 человек были ранены во время нападения в регионе Акобо 9 марта, сообщает Би-би-си.

Новая волна насилия в Южном Судане вызвана участившимся захватом скота и карательными нападениями между племенами мурле и лу нуэр.

Как ранее писал Главред, власти Судана отвергли обвинения в причастности к преступлениям против человечности – и, в частности, к этническим чисткам в штате Южный Кордофан, прозвучавшие из уст бывшего главы суданской миссии ООН Мукеша Капилы.

Капила рассказал, что недавно вновь побывал в регионе и лично видел деревни, выжженные дотла. Однако представитель правительства Судана заявил, что разрушения – дело рук повстанцев, которые борются против федеральной власти.

фото: africareview.com, unmultimedia.org, msf.org

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